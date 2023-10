Sara Socas: "Ser una mujer reivindicativa genera un público muy a favor y otro muy en contra"

Sara Socas nació en Tenerife, España, y con solo 26 años ya hizo historia en el rap. La MC fue la primera mujer de habla hispana en clasificar a la liga FMS, una de las batallas de freestyle más famosas del mundo, que tuvo lugar en Madrid en 2021. "Eso ya no me lo puede quitar nadie. Fue un ascenso arduo, con bastantes competencias en las que hay muchos MCs que tratan de conseguir el mismo cupo. Yo había rechazado previamente subir a la liga 'a dedo' como quien dice, e hice el ascenso de forma recta. Fue el doble de orgullo para mí ", contó en una charla exclusiva con C5N.

Pero su primer contacto con la movida urbana fue mucho antes. A sus 19 años, Sara comenzó a improvisar como hobby y se le abrió un mundo de posibilidades que no tenía planeado. "A mi primer contacto con el rap no lo elegí yo, me eligió a mí. Empecé a hacer freestyle con amigos y poco a poco dejó de convertirse en un hobby para convertirse en una pasión y en un trabajo. Era una nueva vida, una chance para expresarme", expresó.

"Para mí fue un lugar donde encontrar amigos y amigas, aprender mucho de mí misma, pudiéndome expresar dentro de un género musical particular, perder la vergüenza a cantar en público, entre muchas otras cosas. Ya insultarte con alguien frente a miles de personas te sirve para romper miedos. Me siento muy conectada con la movida y, haga el tipo de música que haga en el futuro, siempre estaré conectada con esta cultura", recordó.

Sara Socas: "Soy una mujer reivindicativa y sé lo que eso acarrea: un público muy a favor y otro muy en contra"

A pesar de su confianza, Sara sabe los desafíos que enfrenta: "Soy una mujer reivindicativa y sé que eso acarrea un público muy a favor y otro muy en contra. De todos modos, no lo cambiaría. Se me dio natural hablar de feminismo, pero, una vez que empezó a pasar el tiempo y noté que cada vez que me metía en un tema que se relacionara se armaba quilombo, empecé a pensar '¿Será por aquí o no?'. Pero ganó el sí porque yo lo hice porque quería sin pensar en las consecuencias que pudiera tener en mi audiencia".

En la actualidad, la MC es una referente de la cultura urbana, pero también del feminismo, de hecho en muchas competencias improvisadas visibilizó la violencia de género presente en su país y en el mundo en general. Sara no se calla y eso le molesta a una parte de la sociedad. Apoyar el empoderamiento femenino le valió de una lluvia de hate que, si bien le repercutió en su carrera, no pudo vencerla. "Hay gente que me dice que no me posicione tanto porque me estoy perdiendo un público y yo les digo: 'Bueno, ellos me pierden a mí'. No pasa nada y podemos vivir perfectamente porque hay gente de todo tipo en el mundo y lo mejor es que cada uno consuma lo que le haga feliz", se sincera.

Sara Socas: " El rap fue un lugar donde encontrar amigos y amigas"

A la hora de componer su próximo álbum, la española no pasó por alto que el origen del hip hop y el rap radicó en la necesidad de un sector marginado de la sociedad de hacer una denuncia social del racismo y la violencia. Más aún, su próximo proyecto musical incorporará protesta, manifestación y toma de partido.

La artista adelanta que "en el disco que voy a sacar habrá una Sara reivindicativa y picante que se puede parecer a la de los comienzos, la que hacía freestyle, pero también estará la Sara melódica. Habrá enfado, alegría, celebración, tristeza. Siempre trato conciliarme con mis propias emociones y construir un viaje".