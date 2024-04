No te va gustar festejó sus 30 años en Vélez con el show más largo de su carrera

“Está bueno que toquen un miércoles porque cortamos la semana con música”, le comentaba una joven a su grupo de amigas en la fila para ingresar al campo en las afueras del Amalfitani cerca de las 20. Está claro que no representaba la opinión de la gran mayoría luego de tres modificaciones de fecha, pero el público igual acompañó y dijo presente en el gran festejo por los 30 años de No te va gustar .

La cita era a las 21 y se sabía que el show iba a ser uno de los más largos de la carrera de la banda uruguaya. Durante la prueba de sonido del día viernes - cuando aún se creía que el show iba a ser el sábado -, C5N pudo charlar en exclusiva con Emiliano Brancciari y Denis Ramos y ambos coincidieron en que no tenía un límite horario. “Tenemos planificado un concierto de 3 horas y pico, pero se puede extender más, total no tenemos nada que hacer”, explicó el cantante entre risas.

Y así fue. Pasadas las 21.30, las luces del estadio de Liniers se apagaron, los anfitriones vestidos de traje aparecieron en el escenario y los primeros acordes comenzaron a sonar. Déjame bailar, Nada para ver, A las nueve y Cero a la izquierda fueron los cuatro primeros temas que ya dejaban entrever lo que sería todo el recital: un recorrido por todos y cada uno de los discos que grabó la banda a lo largo de sus 3 décadas de vida.

“Qué decirles, han pasado un montón de cosas que en algún momento explicaremos, pero que nos excedieron y que nunca pensamos que podía ser de esa manera, pero por suerte acá estamos. Queremos agradecerles por el amor, el cariño y el respeto. Es muy importante para nosotros, muchísimas gracias, vamos a dar el mejor concierto posible y lo más largo posible”, le explicó Emiliano Brancciari a las 40 mil personas presentes.

En medio de los agradecimientos, el cantante debió frenar su discurso para pedirle a la gente que no cante contra el club Vélez Sarfield: “No, eso no por favor. Es un cumpleaños, disfrutémoslo”. Las críticas del público se debieron al primer cambio de la fecha del show, el cual estaba pactado para el sábado 6 de abril y se debió posponer una semana por un partido de la Copa de la Liga. “El fútbol sigue sus propios intereses”, había publicado el cantante en sus redes sociales con bastante enojo por la modificación.





NTVG en Vélez Foto de Agustín Dusserre Foto de Agustín Dusserre

Pero nada opacó la gran fiesta que continuó alternando hits y canciones que hacía bastante no sonaban en vivo. En este último grupo se incluyó a Como brillaba tu alma, un tema que No te va gustar no tocaba hacía muchos años en un escenario. Para volver a darle vida a esta canción, subieron al escenario Lobo Nuñez, Noé Nuñez y Camilo Nuñez, grandes referentes del candombe uruguayo.

En la charla exclusiva de C5N con la banda, Emiliano Brancciari había adelantado que los invitados del festejo iban a dar que hablar, y estaba en lo cierto. “No solo es talentoso, además tiene una humildad enorme”, aclaró Emiliano antes de presentar a Nahuel Pennisi, quien subió al escenario para cantar De nada sirve con su voz tan característica, en lo que fue uno de los grandes picos de la noche.

La otra gran sorpresa fue la presencia de Patricio Sardelli, que además de volver a demostrar su talento tocando la guitarra con los dientes, le puso voz a Ese maldito momento. “Hacía tiempo que queríamos hacer algo juntos. Lo invitamos para la primera fecha y dijo que si. Cuando se cambió, lo volvimos a invitar, después de nuevo, y siempre nos dijo que si”, reveló el cantante de No te va gustar antes de darle un cálido abrazo al líder de Airbag.

NTVG en Velez con Airbag

Ya pasadas las 12 de la noche, la banda cerró el show con la canción Fuera de control y abandonó el escenario, pero las luces se mantuvieron apagadas y el público siguió firme esperando el final real del show. Unos minutos después No te va gustar regresó con una propuesta muy particular: “Elijan que canciones quieren que toquemos ahora, vamos a hacer pedacitos de muchas que nos digan ustedes”.

Este popurrí le permitió a los fans elegir temas de los más variados y le dio un tinte de intimidad “estilo ensayo” al festejo. Así sonaron canciones como Niño, El error, Paranoia, Nada fue en vano, Tu defecto es el mío y Mucho más feliz, entre otras. “Nosotros disfrutamos tocar las canciones que la gente quiere, pero uno de los momentos que más nos gusta es cuando cerramos con No era cierto. Esa última explosión de energía es increíble”, había revelado Emiliano en una entrevista exclusiva con C5N. Y así sucedió. Luego de casi 3 horas y media de show, No te va gustar cerró su gran festejo con 40 mil almas saltando como si no fuera día de semana.