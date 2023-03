Santiago Artemis: "Logré abrir puertas para muchos chicos en un ecosistema que no encajaban"

El diseñador de moda Santiago Navarro, conocido artísticamente como Santiago Artemis , que tiene una película en Netflix llamada No Hay Tiempo Para La Vergüenza, y saltó a la fama por vestir a la cantante Katy Perry, contó que su gran logro fue que " logré abrir puertas para muchos chicos en un ecosistema que no encajaban".

En el programa Right Now en C5N , con la conducción de Julieta Camaño , el artista visual recordó sus comienzos en el arte y la moda y cómo formó su identidad: "Las locuras de chico hacen que hoy tenga una identidad marcada muy fuerte y que es lo que ahora ustedes ven. Lo mío fue muy evidente por mi forma de performear y de ver el mundo".

"De chico era una mezcla del presente y del pasado. Me considero un alma vieja". "De chico era una mezcla del presente y del pasado. Me considero un alma vieja".

El mediático tiene una equipo que lo ayuda para producir sus contenidos: "Nunca imaginé que mi identidad se usaría de forma colectiva, pero eso tampoco sucede sin querer, sino que tengo una decisión concreta".

Sus performances con tacos, can can blanco, los lazos, el tul, los sombreros que son infaltables en su atuendo, y la mediatización lo caracterizan con una forma disruptiva entre la industria nacional e internacional y que lo llevó a vestir entre otras estrellas a la cantante Katy Perry.

"Mi look no es pensado, es super rápido. No es tan difícil para mi de crearlo", destacó Artemis que se muestra fresco, vital, y que se comunica en "espanglish" en lo cotidiano.