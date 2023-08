Salma Hayek dejó ver la moda para el calor con una microbikini azul que combinó con un vestido de verano

En sus vacaciones, Salma Hayek sorprendió a sus seguidores con un vestido de crochet transparente que dejó ver una microbikini azul que lució para disfrutar del verano. Con su elegancia que la caracteriza, la actriz se mostró vistiendo este look que combinó dos de las prendas más usadas en la temporada.

Salma Hayek microbikini Instagram

Este posteo en sus redes sociales sumó miles de "me gusta" y reunió cientos de comentarios por parte de sus fans, quienes elogiaron su look y destacaron el estilo de la actriz, quien siempre expresa glamour en cada una de sus fotos.

Salma Hayek microbikini Instagram

Emily Ratajkowski se mostró dentro de su casa con una microbikini multicolor que será la tendencia del verano

Emily Ratajkowski estrenó desde la cocina de su casa una microbikini que marcó tendencia. La modelo eligió para esta producción de fotos un estampado de corpiño triangular y bombacha colaless XXS. Este tipo de diseños vienen siendo de las más elegidas por las famosas en la última temporada.

La influencer es una de las principales referentes del mundo de la moda y en particular, es una de las que prefieren este diseño XXS a la hora de vestir microbikinis. Es además creadora de su propia línea de trajes de baño y aprovecha cada oportunidad que tiene para promocionar sus modelos. Así es que para esta sesión de fotos optó por un conjunto con un diseño de estampado multicolor abstracto de corpiño con molde triangular con frunces y una bombacha colaless ultracavada.

Emily Ratajkowski microbikini estampada Instagram

En la publicación se la pudo ver realizando distintas poses en fotos con varios encuadres que remarcaron las particularidades de este traje de baño y su audaz diseño.

Emily Ratajkowski microbikini estampada Instagram

A su look le agregó como único complemento el uso de un collar de soga negra con un dije circular verde, además, eligió no usar maquillaje y tener el pelo suelto. Como era de esperarse, este posteo acumuló cientos de miles de "me gusta" y comentarios elogiando la producción de fotos.