Sabrina Rojas abandonó el estudio de Pasó en América en pleno vivo: casi se desvanece

“A Sabrina le había bajado la presión”, explicó su compañero y todo quedó en el susto, pero casi se desvanece mientras conducía. “Estoy con un vinito. No quiere decir que no tenga que volver a salir. Estoy con la presión un poquito baja", sumó Rojas.

Y agregó: "Metí la excusa de que me estoy haciendo pis, pero me bajó un poquito la presión. No estoy embarazada, quiero avisar”.

Sabrina Rojas, sobre su separación de Gabriel "Lechuga" Liñares: "Es todo muy..."

Sabrina Rojas habló sobre la ruptura del vínculo con su pareja Gabriel “Lechuga” Liñares, con quien salió durante un mes: "Estoy con el corazón un poquito roto".

La conductora respondió a las versiones que afirman que el quiebre de la pareja tiene que ver con la buena relación que él tiene con Florencia Parise, la mamá de su hijo de 11 años, Benicio. "No me separé por eso y no quiero...", empezó.

Agregó: "Yo no estoy preparada para hablar de eso porque es todo muy reciente y lo estoy procesando. Estoy con el corazón un poquito roto. Él es una persona muy espectacular”.

En Intrusos, en América, la actriz contó que se conocen hace poco tiempo y que a pesar de eso apostó al amor: "Si bien tengo la fuerza para seguir y en definitiva digo ‘hasta hace unos meses, no lo conocía’, pero el entusiasmo... No sé si sigo enganchada, pero volví el viernes pasado de luna de miel”.

Explicó que no sabe el porqué de la separación: "Me pasa esto, me cuesta procesar, no entendí muy bien qué pasó. Estoy tratando de entenderlo yo y tampoco sé si contarlo porque en definitiva es la primera vez que salgo con una persona que no es del ambiente”.