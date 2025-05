Sabrina Rojas, sobre su separación de Gabriel "Lechuga" Liñares: "Es todo muy..."

La conductora respondió a las versiones que afirman que el quiebre de la pareja tiene que ver con la buena relación que él tiene con Florencia Parise , la mamá de su hijo de 11 años, Benicio. " No me separé por eso y no quiero...", empezó.

Agregó: "Yo no estoy preparada para hablar de eso porque es todo muy reciente y lo estoy procesando. Estoy con el corazón un poquito roto. Él es una persona muy espectacular”.

En Intrusos, en América, la actriz contó que se conocen hace poco tiempo y que a pesar de eso apostó al amor: "Si bien tengo la fuerza para seguir y en definitiva digo ‘hasta hace unos meses, no lo conocía’, pero el entusiasmo... No sé si sigo enganchada, pero volví el viernes pasado de luna de miel”.

Explicó que no sabe el porqué de la separación: "Me pasa esto, me cuesta procesar, no entendí muy bien qué pasó. Estoy tratando de entenderlo yo y tampoco sé si contarlo porque en definitiva es la primera vez que salgo con una persona que no es del ambiente”.

Embed - Flor Parise on Instagram: "PUNTA CANA 25’" View this post on Instagram A post shared by Flor Parise (@florparise)

Liñares, la exmujer y su hijo se fueron de vacaciones a Punta Cana, en plan de familia, lo que no pasó inadvertido por los usuarios de las redes sociales: "No se entiende, parece que es más una provocación para Sabrina que otra cosa".

En este sentido, la exmodelo insistió: “Lo que quiero aclarar es que a mí nunca me molestó que se fuera de viaje con la mamá de su hijo. Al contrario, me parece hermoso y ojalá algún día yo pueda lograr que mis hijos tengan días de playa con su mamá y su papá. Además, eso estuvo hablado desde el primer momento con mucha naturalidad y fue vivido de la misma manera”.

¿Quién es Gabriel Liñares?

Gabriel "Lechuga" Liñares, es la expareja de Florencia Parise, la actual novia de Karina Jelinek y con quien tuvo un hijo, Benicio, que hoy tiene 11 años. Se trata de un empresario dueño del boliche porteño Ink, donde se habrían encontrado por primera vez con Rojas.