Romina Uhrig de Gran Hermano lució un conjunto deportivo ideal para el calor del verano

Luego de utilizar una microbikini ideal para el calor, Romina Uhrig de Gran Hermano eligió un look poco casual para la gala de salvación y se puso un conjunto deportivo violeta que generó furor en las redes sociales. El diseño marcó tenencia porque es perfecto para entrenar con las temperaturas altas que propone el verano.

Se trató de un top deportivo con formato clásico, pero con un estampado particular : rayas de colores con una base violeta. Abajo se puso calzas deportivas tiro alto al estilo bikers del mismo estilo y con el mismo diseño.

Romina Gran Hermano conjunto deportivo 10-2-2023 Redes sociales

En los pies usó unas zapatillas también deportivas blancas con detalles de color. El pelo se lo dejó atado con una cola de caballo, como de costumbre. Eligió no maquillarse porque la intervención de Santiago del Moro en la casa era solo para que Julieta defina su salvado, al no ser una gala oficial, ninguno de los participantes se produce.

Captura de pantalla 2023-02-10 120534.png

La exdiputada suele utilizar esos outfit ya que es una de las que más entrena en la casa junto con Alfa. Para cada una de las galas, las jugadoras se preparan en la pieza entre ellas y se producen con su propia ropa. Pero luce diferentes prendas cuando Gran Hermano presenta las fiestas de los viernes.

Arde Gran Hermano 2022: aseguran que Romina rompió el aislamiento y vio a sus hijas

Una de las participantes que más sufre su estadía en la casa de Gran Hermano es Romina. En varias ocasiones aseguró extrañar a sus hijas y no resistir el tiempo que queda, pero un rumor indica que, en una de sus conversaciones con el psicólogo, intervinieron sus hijas. Eso indica que rompió el aislamiento, lo que sería un escándalo en la casa.

“Me llegó el rumor de que Romina habría visto a sus hijas, las habría llevado con Juan, el psicólogo, para que no filtren información”, aseguró Estefi Berardi en Mañanísima y despertó la sorpresa de los presentes. Y agregó: “Tal vez lo hicieron para que no se vaya de la casa y eso no se vio al aire”.