Se reveló el verdadero motivo de la separación entre Pampita y Roberto García Moritán

Los rumores sobre la separación de Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán se hicieron realidad . La panelista Yanina Latorre confirmó en LAM que una fuente constató la ruptura, pero que el motivo principal no era una infidelidad o una tercera en discordia, sino una cuestión económica.

En primer lugar, la versión que había surgido es que hace algunos meses, la modelo le revisó el celular y le encontró conversaciones con una periodista del mundo de la política. Luego de eso, las cosas no estuvieron de la mejor manera y terminaron separándose.

"Ella se está por ir de viaje, en octubre y en noviembre va a Tailandia y a México. Ella se cansó, se hartó. No hay una tercera persona. Me dicen que él está muy en su rol político y que no genera un peso, y esa familia tiene que mantenerse y vivir de algo", reveló, sin embargo, Yanina Latorre en LAM.

"Ella le reconoce a sus íntimos que se casó muy rápido, que se enamoró y se casó porque le pareció un dulce, y textual, 'después se fue dando cuenta de

Pampita Roberto García Moritán Redes sociales

que es un nabo'. Me dicen también que con esto del cargo político se la pasa pelotudeando en eventos, restaurantes...", agregó.

De Brito agregó que: "Esto no me consta para nada, pero uno de los rumores es que habría una tercera que viene por el lado de la Legislatura". Los nombres que surgen apuntan a Marcela Pagano, nada confirmado aún.

Latorre aportó: “Esto viene desde hace un tiempo largo, más de un año. Pasaron cosas también el año pasado... Ella le habría puesto un ultimátum".