Repudian a Amalia Granata por sus dichos desafortunados hacia su hija de 15 años

"Yo estuve al lado de ella, poniendo orden en el look. Yo estuve en cada detalle, y es agotador. Pero creo que salió todo bien", inició sobre la fecha. Todo fue en tono amigable, de hecho, la niña estaba presente en el móvil y sonrió cuando su madre expresó ella y le contestó: “Sí”.

https://twitter.com/mapezanolc/status/1650812704569925633 no había visto esto jsjsjsj directo al hilo de madres pic.twitter.com/hTKwfzFbnV — (@mapezanolc) April 25, 2023

Ante esto, contó el proceso que le llevó comprar el vestido y el paso a paso del look. “Ella es particular. Es muy grandota, es muy alta. Yo tengo unos tacos gigantes y me lleva una cabeza, con tacos bajos”, expresó.

"Además es morocha, morena, y no cualquier cosa va con la piel. Hay que tener cuidado con los colores y el calzado. Pero el vestido principal es soñado. Y el último es más relajado porque va con zapatillas", concluyó la diputada, por ese motivo las redes sociales estallaron en su contra.

Amalia Granata respondió al repudio de redes sociales tras los dichos sobre su hija

La modelo opinó y aclaró sobre sus declaraciones: "Chiques, gorda y negra tienen el alma. ¡Nada más alejado de ese comentario! Cada uno interpreta lo que la mente retorcida les dicta”.