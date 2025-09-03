Radiohead anunció su regreso a los escenarios tras siete años de ausencia La banda británica realizará una gira europea de 20 fechas, que arrancará en noviembre de este año, que recorrerá ciudades como Madrid, Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín.







Radiohead está de vuelta tras siete años de ausencia.

La banda británica Radiohead anunció este miércoles su regreso a los escenarios tras siete años de ausencia, con una gira europea de 20 fechas en noviembre y diciembre. El grupo liderado por Thom Yorke volverá a realizar sus shows en vivo luego de una pausa pronunciada en su carrera.

"El año pasado nos reunimos para ensayar, solo porque sí", expresó el baterista Philip Selway en su cuenta de Instagram. "Después de una pausa de siete años, nos hizo muy bien volver a tocar las canciones y reconectar con una identidad musical que se ha alojado en lo más profundo de los cinco".

radiohead La agrupación, compuesta por el vocalista Thom Yorke, el guitarrista/tecladista Jonny Greenwood, el guitarrista Ed O’Brien, el bajista Colin Greenwood y el baterista Phil Selway, tiene 20 conciertos programados en cinco ciudades de Europa: Madrid, Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín, en noviembre y diciembre. Actuarán cuatro noches en cada ciudad.

El registro para obtener entradas comenzó el viernes en Radiohead.com y estará abierto durante 60 horas. La venta regular de entradas comenzó una semana después, el 15 de septiembre.

Radiohead se presentó por última vez en 2018, en apoyo de su último álbum, A Moon Shaped Pool, publicado en 2016. No está claro si la banda está preparando un nuevo lanzamiento de material original, pero a principios de este mes, anunciaron un nuevo álbum en vivo, Hail to the Thief — Live Recordings 2003-2009, que llegará el 31 de octubre.