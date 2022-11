Quién es Leandro, el exnovio de Lourdes de Bandana que fue denunciado por violencia de género

La cantante reveló en el mismo que sufrió abusos por parte de su ex novio y acompañó la publicación con una poderoso mensaje. "Todos en el edificio escucharon. Según él, yo gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo", escribió.

Y agregó: "Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, sostuvo.

lowrdes

Quién es Leandro, el exnovio de Lourdes de Bandana

El joven se presentó en febrero de este año junto a Lourdes en el programa de Moria Casán en Canal 9, Moria es Moria, y blanquearon su relación ante el público y la conductora.

Durante la entrevista, Leandro reveló como conoció a la artista. "Nos presentó un amigo y yo no tenía tanta dimensión de quién era", comentó. Allí, ambos se mostraron muy apegados y ella detalló sobre los inicios de su relación: "Nos tocó justo la pandemia y pasamos un montón de cosas juntos", precisó.

Leandro destacó que lograron entablar un excelente vinculo rápidamente. "De ella me mató todo. Es una re compañera. Estamos muertos de amor. Estoy muy enamorado", concluyó.