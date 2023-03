Polémica en Gran Hermano 2022: la censura de la producción que salió a la luz en vivo

https://twitter.com/slasheriana/status/1635810452641816582 romina diciéndole a julieta que no hablen del gran primo por que ya les avisaron que no toquen el tema, que no se note al acomodo de estas dos #GranHermano

“Juli, no podés decir nada de eso”, le recordó Romina e interrumpió el relato de su compañera. Ella aseguró que no iba a decir nada, pero explicó que hablaba sobre verlo físicamente. “Igual no quieren que hablemos, por las dudas, nos van a ganar a pedos a todos”, expresó.

Luego admitió que había tomado esa postura porque le habían advertido previamente: “Ya me llamaron al confesionario y me dijeron que no lo nombremos”. Esto se debe a los rumores de acomodo en redes sociales respecto a algunos participantes.

Gran Hermano 2022: Santiago del Moro habló de más y ventiló internas en vivo

A falta de dos semanas del final de Gran Hermano, Santiago Del Moro ventiló problemas internos que se vivían y que los complicaron al momento de salir al aire. “Estamos trabajando como podemos”, expresó en pleno vivo y alertó en las redes sociales.

Corte de luz GH

Hubo cortes de luz que llegaron hasta Gran Hermano y una parte de la casa quedó sin electricidad, esto provocó que tengan que modificar las formas de trabajo: “Tienen mucho calor porque parte de la casa está sin luz y estamos trabajando con grupo electrógeno”.