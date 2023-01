Netflix sorprendió a todos con la cancelación de una exitosa serie

La oferta del servicio de streaming está compuesta por exitosas producciones externas y propias, aunque a veces sucede que hay que series que no cumplen con las expectativas de sus productores y culminan siendo canceladas .

Tal es el caso de 1899, la serie que había estrenado hace menos de dos meses y cuya cancelación dejó impactada a su audiencia, ya que sus reproducciones habían arrojado bastante buenos números en sus primeras semanas en la plataforma.

Su cancelación impacta aún más debido a que la idea inicial de sus autores, Baran bo Odar y Jantje Friese, era que contara con tres temporadas del mismo modo que lo habían hecho previamente con Dark, aunque Netflix optó por dejarla inconclusa.

La noticia fue confirmada por sus creadores, quienes a través de un comunicado oficial manifestaron en las redes sociales: “Con gran pesar tenemos que decirles que 1899 no será renovada. Nos hubiera encantado terminar este increíble viaje con una 2ª y 3ª temporada como hicimos con Dark. Pero a veces las cosas no salen como uno las planea. Así es la vida. Sabemos que esto decepcionará a millones de fans ahí fuera. Pero queremos agradecerles de todo corazón por haber formado parte de esta maravillosa aventura. Los queremos. No lo olviden nunca.

Sinopsis de 1899, la serie cancelada de Netflix

La serie narraba un viaje por el vasto y traicionero océano Atlántico, donde los pasajeros del Kerberos tenían que lidiar con episodios repletos de suspenso, misterio e intriga aunque, lamentablemente, ya nunca se podrá conocer su final.

Netflix - 1899 Netflix

Reparto de 1899

El reparto de 1899 está conformado por:

Andreas Pietschmann

Emily Beecham

Mathilde Ollivier

Miguel Bernardeau

Lucas Lynggaard Tønnesen

Aneurin Barnard

Maciej Musia

Clara Rosager

Tráiler de 1899