Netflix publicó el final de una exitosa serie

Netflix comenzó el año con todo y continúa con nuevos lanzamientos . Hace poco más de una semana se sumó al catálogo la quinta y última temporada de la exitosa serie New Amsterdam en Estado Unidos. Quienes seguían la vida del doctor Max Goodwin y su compromiso con la salud de los pacientes son parte del furor que causó el cierre de una de las historias más vistas de los últimos tiempos.

Las series con temática sobre la salud y la vida en los hospitales, si bien no es novedosa, marcó a lo largo de muchos años una tendencia de fidelidad entre sus seguidores, eje central en la búsqueda de los productores. Desde la recordada ER Emergencias de los '90, Dr. House, pasando por Grey's Anatomy y The Good Doctor, la serie New Amsterdam supo ganar su lugar y será recordada por mucho tiempo.