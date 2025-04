Solo sabe hacer golazos: el bombazo de Alexis Mac Allister para dar vuelta el resultado ante Tottenham

Y una vez más, Alexis Mac Allister metió un golazo clave para Liverpool. Debe ser complicado encontrar en su registro, especialmente en la Premier League, algún tanto que no sea vistoso y el que no le convirtió este domingo a Tottenham no fue la excepción: un zapatazo de media distancia que se coló en el ángulo del italiano Guglielmo Vicario.