Viggo Mortensen explotó contra Marcelo Moretti: "Andate por el bien de San Lorenzo"

Para finalizar, el intérprete de Aragorn en la franquicia The Lord of the Rings señaló: "Ya hiciste bastante daño desde que fuiste elegido para cuidar al club. Gracias, Viggo". De esta manera, en un contexto de máxima tensión entre el presidente y el Cuervo, cada vez hay más presión para que termine por dar un paso al costado luego de su licencia.

Viggo Mortensen contra Moretti San Lorenzo Viggo Mortensen se sumó a los pedidos de renuncia de Marcelo Moretti a San Lorenzo. Captura percevalpress.com

En las últimas horas, Néstor Ortigoza, vocal de la comisión directiva de San Lorenzo, denunció penalmente a Marcelo Moretti con motivo de que "engañó a la gente y perjudicó económicamente al club". Por eso, la situación suma cada vez más polémicas y el futuro del presidente del Ciclón parece pender de un hilo muy fino.

Qué es Perceval Press y cómo se la relaciona con Viggo Mortensen

Perceval Press es la editorial del actor y director de cine estadounidense Viggo Mortensen, la cual fundó en 2002 junto con su socia Pilar Pérez.

Con sede en Santa Mónica, California, la editorial se especializa en libros de arte, escritura crítica y poesía de artistas y autores poco conocidos, además del propio trabajo de Mortensen. Así, el objetivo principal de Perceval Press es publicar textos, imágenes y grabaciones que de otro modo no se presentarían al público.

Todo el catálogo se puede encontrar en el sitio web oficial (percevalpress.com), donde también apareció el sorpresivo descargo de Viggo Mortensen contra Marcelo Moretti tras el escándalo en San Lorenzo.