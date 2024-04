Moda inesperada: Chiara Ferragni sorprendió con una microbikini de estampado de jean

Chiara Ferragni vistió una microbikini estampada desde Dubai y dejó en claro cuál es la moda del momento . La modelo publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos en la que vistió un diminuto modelo que incluyó un corpiño con molde de triángulo y una bombacha cavada en estampado estilo jean . Marcó tendencia con su look y sus seguidores reaccionaron.

Luego de un conflicto que surgió luego de su separación del rapero Fedez, Chiara Ferragni volvió a las redes sociales para marcar tendencia con su look, el cual además incluyó el pelo suelto peinado con ondas y un maquillaje básico que contó con máscara de pestañas, delineado y labios nude coronó el look. Sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su estilo y su presente laboral.

Calzas biker y crop top de un solo hombro: cómo es el look de Antonela Roccuzzo ideal para entrenar

Antonela Roccuzzo posó vistiendo un crop top de un solo hombro y calzas biker color marrón. La empresaria rosarina lució un conjunto deportivo en tonos oscuros y sus seguidores dejaron miles de "me gusta" y comentarios elogiando su look. La esposa de Lionel Messi subió a su perfil de Instagram una foto con este look deportivo y marcó tendencia.

La modelo se mostró ante sus 39 millones de seguidores recostada en la cama vistiendo un look deportivo muy canchero. En la imagene posó con un crop top estilo corpiño de un solo hombro, el cual combinó con unas calzas tipo biker de tiro alto. El tono elegido para su conjunto fue el marrón, el cual viene protagonizando el diseño de las famosas en esta temporada.

Además, en cuanto al maquillaje, optó por llevar sus ojos con sombras en tonos marrones, lo cual combinó con el resto de su look. También, le sumó máscara de pestañas en total black con efecto de arqueado y tupido, en las mejillas un rubor rosado y un lipgloss sin pigmento.

Antonela Roccuzzo microbikini Instagram

La publicación sumó más de 620 mil “Me gusta” y casi 3500 comentarios en poco tiempo en línea. Sus seguidores dejaron sus elogios hacia la empresaria, quien día a día confirma su capacidad de influencia en la moda y lo atenta que está a las novedades fashionistas. La esposa del mejor jugador del mundo sigue marcando tendencia con sus looks, desde los outfits playeros hasta los deportivos.