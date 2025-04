Difunden un video inédito del papa Francisco grabado antes de que empeorara su salud

“Una cosa muy importante en la vida es escuchar, aprender a escuchar. Cuando una persona te habla, espera a que termine para entenderlo bien. Y luego, si quieres, di algo. Pero escuchar es importante”, había expresado Jorge Bergoglio en el video que compartió este domingo el semanario italiano Oggi.

Y profundizó: “Fijate bien que las personas no escuchan, a la mitad de una charla, tienen una explicación y responden. Y eso no ayuda a la paz”. Además, en el video pidió a los jóvenes que no olviden a sus abuelos: “Nos enseñan tanto“. Como era habitual, Francisco cerró su intervención con la frase “Rezo por ustedes, recen por mí”.

El video fue revelado el mismo día que se celebró en la basílica de San Pedro la segunda misa de luto, en donde se congregaron unas 200.000 personas.

El video inédito del papa Francisco

Embed | El Vaticano difundió un video inédito del Papa Francisco, grabado antes del deterioro de su salud. En la grabación, el pontífice participaba en una iniciativa de diálogo entre jóvenes y adultos, organizada como parte de los preparativos para el Jubileo de los Adolescentes,… pic.twitter.com/rFyTmLhbob — News On Demand (@OnDemand_News) April 27, 2025

Tras el entierro de Francisco, cuándo empieza el cónclave para elegir al nuevo Papa

Luego del entierro del papa Francisco de este sábado, el Vaticano se prepara para elegir a su sucesor, a través de un cónclave que cuenta con 135 cardenales aptos para participar, quienes son menores de 80 años y representan a 66 países.

El período de novemdiales, los nueve días de luto posteriores al fallecimiento del sumo pontífice, comenzó el sábado y tendrá fecha de fin el domingo 4 de mayo. Por lo tanto, entre el 5 y el 10 de ese mes podrá iniciar la elección del nuevo santo padre, fechas estipuladas por la normativa vaticana.

Para el proceso de votación, los electores son aislados del mundo exterior para ingresar al cónclave y no pueden usar los teléfonos, ni acceder a medios de comunicación, ni mantener contacto con personas ajenas al proceso. Las sesiones se realizan en la Capilla Sixtina y cada cardenal emite su voto en una papeleta.

Para que un candidato sea elegido, debe tener dos tercios de los votos. Si participan 120 cardenales, es necesario tener 80 votos, por ejemplo. Pero, se pueden realizar hasta cuatro votaciones por día: 2 por la mañana y 2 por la tarde. Después de cada ronda, los votos se queman con productos químicos que producen humo negro o blanco, según el resultado.