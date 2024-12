Marvel apuesta por Kraven y espera sorprender con su historia cruda y llena de acción: de qué se trata

Luego de años de inconvenientes con la producción y atrasos , este jueves 12 de diciembre llegó a los cines Kraven the Hunter, la última película de Marvel en 2024 .

A diferencia de las entregas de Venom, que mantuvieron un tono más suave asegurando su clasificación PG-13, Kraven The Hunter será la primera película de superhéroes de Sony con clasificación R. Esta categoría significa que la película no es apta para menores de 17 años y a continuación te mostramos un adelanto de lo sanguinario que podría ser el filme. No te la pierdas.

Kraven-The-Hunter-Behind-The-Scenes.jpg

Cuál es la historia de Kraven, la nueva apuesta de Marvel con un enfoque poco habitual

Kraven es el tercer villano del Universo Spider-Man en llegar a la pantalla grande, luego de Venom y Morbius. En esta película se conocerá la historia de su origen, inspirándose en cierta medida en el comic “Spider-Man: La Última Cacería de Kraven”, que se publicó en 1987. Esta historieta, creada por Mike Zeck y J.M. DeMatteis, cuenta una de las historias más oscuras y trágicas del Hombre Araña.

La premisa del filme es que, desde muy joven, Sergei Kravinoff, el personaje interpretado por Aaron Taylor-Johnson, es entrenado para convertirse en un cazador sin piedad. A lo largo de su madurez desarrolla esas habilidades y, superando distintos acontecimientos, se consagra como Kraven el Cazador. Dotado con una fuerte conexión con el reino animal y un alto sentido del honor, Sergei explorará la relación con su despiadado padre, Nikolai, los conflictos con su medio hermano Dmitri y las motivaciones para convertirse en el mejor cazador del mundo.

“Con cómo es el padre de Kraven, es interesante la historia de estos dos niños que se crían en este ambiente tóxico de un padre mafioso. Me gustaba ese lado sexy de que él rechace eso para ser un vigilante, esa moral ambigua, pero que en algún momento lleva las cosas demasiado lejos”, comentó Aaron Taylor-Johnson sobre la película.

Además del físico de Aaron-Taylor Johnson, ideal para este papel, J.C. Chandor destacó que la elección del actor británico para el rol protagónico fue gracias a su “capacidad para hacer escenas de acción reales”. Aaron estará acompañado por el conmemorado actor Russel Crowe, quien interpretará al padre de Kraven.

“Es un depredador supremo, el tope de la cadena alimenticia”, señaló Aaron Taylor-Johnson sobre su personaje en la película. “Kraven es un cazador, no un furtivo. Como todo cazador sabe que a veces tiene que reducir la manada para preservar el orden. Por supuesto, cuando empieza a aplicar eso a los seres humanos, la historia se vuelve bastante oscura”, añadió el actor.

“Realmente hemos tenido la oportunidad de profundizar en los personajes de Marvel de una forma muy interesante. Queríamos que el espíritu de esos personajes fuera lo que los fans desean y, además, llevarlo a la pantalla de una manera nueva. Hemos logrado un equilibrio tonal donde yo, como narrador y director, sé que los actores en cada interpretación no están rompiendo la cuarta pared. Creemos en esta historia como si realmente estuviera ocurriendo”, declaró el director J.C. Chandor, generando así más expectativas sobre la película de Kraven The Hunter.