 ¿Cuánto falta? Marvel confirmó la fecha de estreno de Spider-Man 4.

Marvel Studios y Sony Pictures confirmaron la fecha de la cuarta entrega del Hombre Araña , titulada Spider-Man: Brand New Day. ¿Cuánto falta?

La película continuará explorando la historia de Peter Parker tras los eventos de Spider-Man: No Way Home, donde su identidad fue olvidada por todos, estableciendo un nuevo comienzo para el personaje. Se rumoreó que Sadie Sink, reconocida por su papel en Stranger Things, se unirá al elenco en un papel aún no revelado, generando expectativas sobre cómo su personaje influirá en la trama.