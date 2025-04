Marcelo Gallardo explotó tras la victoria de River: "La crítica dañina me chupa un huevo"

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, sorprendió en conferencia de prensa, tras la goleada de su equipo por 3-0 frente a Gimnasia en La Plata que lo depositó en los octavos de final del Torneo Apertura, y cruzó a quienes cuestionaron a su equipo en las fechas pasadas: "El fútbol me dio muchas más satisfacciones, alegrías y amor que la crítica dañina que genera un odio, eso no lo tomo porque me resbala, por no decir que me chupa un huevo, hablando mal y pronto".