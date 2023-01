Marcos sufrió un accidente en la pileta de Gran Hermano 2022 y preocupó a sus fanáticos

Marcos de Gran Hermano 2022 sufrió un accidente en la pileta del reality y preocupó a todos sus fanáticos . Por suerte, el hermanito acudió a sus reflejos y la situación no pasó a mayores.

Gran Hermano es uno de los programas más vistos de Telefe y muchos espectadores que siguen el programa deciden espiar la casa más famosa del país por la señal de streaming que trasmite lo que sucede en la convivencia, las 24 horas. Por ese motivo, un usuario logró reconocer la parte en que el salteño se pega un porrazo en medio del jardín.

“Menos mal que tiene buenos reflejos”, escribió desde el anonimato alguien en una cuenta fan de Marcos, quien aseguró que el participante se dio un golpe muy grave.

"Casi se nos mata Marcos en la pileta la puta madreeee”, “Menos mal que tiene buenos reflejos”, “Trank si Spider-man tiene sentido aracnido, no se iba a hacer nada”, “Un peligro para todos esa pileta”, “Amo su vocecita “casi me mato” como nene chiquito”, “Es un crack hasta para frenar su propia caída”, fueron algunos comentarios que recibió la publicación.

La actitud de Camila con Marcos que desató la furia de Maxi

En un día en el que no hubo nominaciones, la casa de Gran Hermano 2022 continúa convulsionada. Camila, quien sigue intentando conquistar a Marcos, se llevó una fuerte advertencia por parte de Maxi tras una tensa situación.

Durante un turno en el sauna, compartido con el cordobés Maxi, los tres estaban charlando y la rubia detectó que Marcos tenía un granito en la espalda. Por eso es que comenzó a pedirle que le deje explotárselo. Marcos le dijo "no, muchas gracias" y, fiel a su carácter, se lo dijo muy educadamente

Como Camila siguió insistiendo y logró que Maxi se sintiera incómodo, el novio de Juliana no aguantó más y le dijo: "Te está diciendo que no. ¿Qué parte no entendés?". A lo que Marcos retrucó: "Así se tiene que responder así últimamente".