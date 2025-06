En el arranque del Mundial de Clubes, el Inter Miami de Lionel Messi empató 0-0 frente a Al Ahly

El equipo que dirige el español José Riveiro tuvo las mejores chances en la etapa inicial y no marcó la diferencia gracias al arquero argentino Oscar Ustari que respondió cada vez que lo llamaron. Así fue, como a los 40' el delantero Zizo se inventó un penal para Al Ahly: el histórico Trézéguet tuvo en sus pies el 1-0, pero Ustari se lo sacó en una atajada que rememoró sus mejores épocas.

El astro rosarino Lionel Messi intentó generar peligro desde su lugar, pero la marca dura e inteligente de los egipcios sólo le dejó atacar desde algún tiro libre. El equipo de Javier Mascherano estuvo cerca de convertir en la última de la primer tiempo: la salvada de Hamdy Fathy en la línea de gol le dijo que no.

En el segundo tiempo, el partido se niveló y fue más parejo y luchado. La intensidad de Al Ahly que había desplegado desde el inicio ya no era tal, e Inter Miami recuperó un poco del fútbol que lo llevó a ser animador en la Major League Soccer. Con destellos de Luis Suárez y algún tiro libre que pasó cerca del 10 de la Selección argentina, Las Garzas levantaron su rendimiento.

Sin embargo, en un complemento muy displicente y bastante discreto, las buenas intenciones de ambos se fueron disipando ante un desgaste físico propio de un encuentro disputado y el calor de Florida que tampoco ayudó. Claro, si en la última de peligro de Messi, con un zurdazo con rosca que se metía en el ángulo, no la sacaba el arquero El Shenawy, otra hubiera sido la historia.

Fue un empate con sabor a poco para el Al Ahly, que tuvo las mejores chances en la primera etapa, y un punto para repensar para el Inter de Messi, que deberá repensar su juego si quiere progresar en este flamante Mundial de Clubes 2025. Así, Las Garzas enfrentarán en la fecha 2 al Porto de Portugal, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Giorgia, el próximo jueves a las 19. En tanto, los egipcios se medirán con Palmeiras de Brasil, el mismo día a las 13, en el MetLife Stadium de Nueva York.

Inter Miami: Oscar Ustari; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Tomás Avilés (Marcelo Weigandt), Noah Allen; Tadeo Allende (Fabrice Picault), Federico Redondo, Sergio Busquets, Telasco Segovia (Benjamín Cremaschi); Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Al Ahly: Mohamed El Shenawy; Ahmed Koka, Achraf Dari, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Hamdy Faty; Marwan Ateya, Mohamed Ben Romdhane (Hussein El Shahat); Emam Ashour (Ahmed Sayed Zizo quien salió por Mohamed Magdy Afsha), Mahmoud Trézéguet (Taher Mohamed) y Wessam Abou Ali (Nejc Gradišar). DT: José Riveiro.

Embed - Inter Miami And Al Ahly THRILL In The First Half In FIFA Club World Cup Opener