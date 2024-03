Luis Miguel en Argentina: el retorno del Rey Sol al Campo de Polo con sus éxitos eternos

Fue pasadas las 21.20 hs, mientras sonaba la intro musical de la banda y se proyectaban imágenes de su carrera en las gigantescas pantallas. Con un impecable y elegante traje negro, y la majestuosidad de saberse uno de los mayores exponentes de la música hispana, un enérgico Luis Miguel se mostró en el escenario ante miles de fans eufóricos con los primeros acordes de Será que no me amas, la canción elegida para abrir el concierto en su regreso a la Argentina.

El disparador de una ráfaga de éxitos como Amor amor amor, Suave, Culpable o no, Te necesito, Hasta que me olvides y Dame, entre otros, con los que el Rey Sol animó al Campo de Polo.

Luis Miguel se mostró carismático y avasallante, revalidando con todas las letras su título indiscutible de rey de la música en español. Un artista que durante la explosión de la escena latina de los 90 no se cruzó al mercado anglo y se mantuvo fiel a su identidad. Pero, aunque no lanzó un álbum en inglés sí tiene en su haber colaboraciones con Michael Jackson y Frank Sinatra, canciones que no faltaron en su presentación en el Campo de Polo. Sonríe y Come fly with me fueron interpretadas con una emotiva aparición de los recordados artistas en pantalla en tiempo real.

El espectáculo se dividió en varias etapas atravesando toda la carrera artística de Luismi, y como parte fundamental de su trayectoria no podían faltar los boleros, etapa marcada por el acompañamiento del célebre compositor Armando Manzanero. En ese fragmento especial incluyó las mejores canciones de sus álbumes Romances y Segundo Romance como Por debajo de la mesa, No se tú, Solamente una vez y Somos Novios.

Sin ser mexicano de nacimiento, logró la internacionalización de los mariachis y las rancheras, exportando al mundo las tradiciones mexicanas y elevando el sonido característico de toda una cultura musical a un estadio más mainstream. En su potente presentación en el Campo de Polo, se mostró acompañado por una impactante orquesta de 13 músicos de excelencia y 15 mariachis que se sumaron en el bloque musical compuesto por La fiesta del mariachi, La Bikina y La Media Vuelta.

Hacia el final una catarata ininterrumpida de clásicos como el himno La Incondicional y uno de los momentos más emocionantes de la noche llegó con los primeros grandes éxitos de su trayectoria, como Ahora te puedes marchar, La chica del bikini azul y Cuando calienta el Sol.

El aire se llenó de un sentimiento alegre con el lanzamiento de pelotas y papelillos, creando un ambiente festivo y lúdico. Estos temas clásicos de su repertorio, que han perdurado a lo largo del tiempo, son imprescindibles en cualquier celebración o sesión de karaoke. Trascienden generaciones y se han convertido en parte esencial de la cultura pop en todo el continente.

Luis Miguel se despedirá de Argentina el próximo 14 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba (sold out). Con estos 5 conciertos el artista superó más de 140.000 tickets vendidos en Argentina sólo en 2024.

“Luis Miguel Tour” se consagra como la gira más taquillera del mundo superando a Taylor Swift, The Weeknd, Madonna y Dua Lipa entre otros. El artista continúa con un éxito increíble en su gira mundial con el legado de ser el cantante más exitoso de la música en español con una trayectoria de más de 40 años, reconocido por su poderosa voz y su presencia escénica, bate récords en todo el mundo.