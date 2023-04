Los polémicos rumores sobre Norberto, el exmarido de Fátima Florez, con sus compañeras de trabajo

En este sentido, la periodista reveló tuvo acceso a esta información hablando con allegados que le comentaron sobre el machismo que ejercía Norberto con las artistas de sus espectáculos y en donde Fátima era la protagonista.

Separación entre Fátima Flórez y Norberto Marcos

En el programa Socios del Espectáculo, la periodista Nancy Dure nombró a una tercera mujer en discordia, en la pareja que formaron durante más de 22 años juntos. "Es una bailarina, que habría trabajado con Marcos, que tuvo una relación de amistad con Fátima y que se rompió por estar en el medio de la relación", y apuntó a Triana Ybañez, la novia del actor Mariano Martínez.

La joven que está en una excelente relación con el artista, relató que "de ninguna manera soy la tercera en medio de la separación" y remarco: "Es toda una mentira".

Ybañez y Martínez se mostraron juntos este verano 2023. Redes Sociales

La historia de Ybañez coincide con los indicios de quien habría tenido una relación con Norberto, mientras él estaba con Fátima, porque "ella era amiga de la cómica y ya no lo es". Además "trabajó de bailarina y luego de asistente de Norberto", y esta relación también terminó mal, según los panelistas de televisión: "Me lo dejo para la intimidad y no voy a hablar de esa persona", concluyó Triana sobre su amistad y trabajo con Norberto.