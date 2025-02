Los motivos por los que Valu Cervantes perdonó a Enzo Fernández

La modelo también destacó que la separación fue un punto de inflexión para la relación, ya que les permitió reflexionar sobre lo que realmente querían. El jugador de la selección, en particular, tomó conciencia de cuánto extrañaba la dinámica familiar y de lo valioso que era su vínculo con su pareja.

Valentina Cervantes Instagram

Los motivos de por qué Valentina Cervantes perdonó a Enzo Fernández

Valentina Cervantes reconoció que la distancia jugó un papel clave en la reconciliación, ya que le permitió a Enzo Fernández darse cuenta de cuánto la extrañaba y cuánto valoraba la familia que habían construido juntos. Según comentó, esta etapa de separación fue necesaria para que ambos pudieran reflexionar y tomar decisiones con mayor claridad.

Respecto a los rumores sobre la vida amorosa del jugador durante su tiempo separados, la influencer dejó en claro que esos temas no forman parte de su presente. Para ella, era importante comenzar de nuevo sin reproches ni cuestionamientos sobre el pasado. "Si empiezo a remover todo eso, es imposible volver a empezar", explicó.

Enzo Fernández Valentina Cervantes Redes sociales

Por otro lado, también habló sobre cómo manejará su vida entre Argentina e Inglaterra. Aunque su hija mayor ya está en el colegio y no puede ausentarse por largos períodos, buscará equilibrar su trabajo con los viajes a Londres. "Cuando pueda, voy a seguir viniendo. Si es necesario, dejo a mi hija con Enzo y viajo solo con el bebé", afirmó.

Finalmente, aclaró que la parte económica no es un factor determinante en su decisión. "No me interesa lo económico, si tengo que vivir en una casa en Londres, lo hago y si tengo que vivir en un dos ambientes, vivo igual. Hablamos un montón de cuestiones porque al venir acá descubrí una parte mía que antes no la conocía porque antes estaba abocada al 100% a mis hijos, en enero vine sola una semana y antes no lo hubiera hecho", concluyó.