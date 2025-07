La dura crítica de Lisandro Martínez sobre la política argentina: "¿Cómo puede ser?"

En línea con ello, pidió ponerle un punto final a la grieta, ya que “queremos lo mejor para los argentinos” y reflexionó: “Si uno tiene una idea y el otro no la comparte, hay que buscar la mejor solución para el pueblo argentino. ¿Si la Selección pudo unir a todos, por qué ustedes no pueden?”.

Por otra parte, cuando fue consultado por su expresión en las redes sociales sobre la actualidad política y las críticas o apoyo que recibió, se sinceró al explicar por qué lo hace: “Obviamente que está el fanatismo de los políticos y todo eso. Pero eso es algo en lo que no me meto porque no me interesa ser de ningún partido político. Me pueden llegar a involucrar con uno o con otro, pero la verdad es esta: soy argentino, somos argentinos, ¿cómo no podemos tirar todos para el mismo lado?”.

“Para mí es como el fútbol, estamos en el mismo equipo. Hay mucha grieta, sí. Yo no me olvido más la imagen cuando volvimos acá después del Mundial. Veías a uno de Rosario Central abrazado con uno de Newell’s, uno de Boca con uno de River. Eso fue genial. Sos del mismo país, ¿cómo te vas a andar peleando o tirándote con todo?”, agregó.

La crítica de Lisandro Martínez al Gobierno por la agresión contra los jubilados

Lisandro Martínez, actual jugador de Manchester United, supo utilizar sus redes sociales para repudiar la represión sufrida por los adultos mayores en marzo cuando le generó “impotencia y vergüenza”.

Pero esta no fue la primera vez que se expresa públicamente sobre temas sensibles y actuales del país. en septiembre de 2024, el defensor reconoció estar “al tanto de lo que pasa en mi país porque me importa mucho, y soy muy consciente de todo lo que pasa, pero no a través de las noticias”.

Ahora, al respecto aseguró, que cuando suceden situaciones como la de los jubilados le “da como impotencia”: “Es como estar jugando un partido de fútbol y pegarnos entre nosotros. Si tenemos que ganar, ¿cómo puede ser que nos estemos atacando entre nosotros?”

“Había visto a los policías pegando y todas esas cosas. Lo hago más como argentino. No busco ningún beneficio ni nada. Yo también tengo a mi familia viviendo en Argentina, tengo empatía y comprensión con toda la gente”, aseguró.