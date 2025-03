Lali Espósito rompió el silencio tras la polémica con Eial Moldavsky: "Si no me da gracia ya no me río"

En medio de una semana en la que estuvo en boca de todos por quedar asociada a los comentarios del influencer Eial Moldavsky , quien sugirió que mantuvieron un romance, Lali Espósito reapareció con un contundente mensaje : "Si no me da gracia ya no me río".

Pese a que luego tanto el estudiante de filosofía como la conductora le pidieron disculpas, la cantante y actriz decidió dejar de seguirlos en las redes, evidenciando su molestia. Incluso esto fue confirmado por Migue Granados, quien reveló: "Ella está caliente con los que fueron".

En este contexto, este jueves por la noche la intérprete de No me importa escribió dirigiéndose a sus seguidores un posteo que podría estar referido al álbum en el que está trabajando: "Ojalá les guste. Ojalá vean el alma que le puse. Ojalá disfruten. Ojalá me entiendan. Ojalá se emocionen. Ojalá se identifiquen".

Tuit de Lali X

Luego continuó con una frase que algunos interpretaron como una indirecta para los streamers: "Ojalá vibren muy de verdad. De VERDAD. Verdad. Y cuando digo de verdad me refiero a ESO que las redes no pueden (ni podrán) describir jamás". Por último

Ante la publicación, una usuaria le dejó una pregunta en torno a su nuevo álbum, próximo a estrenarse: "Te amo, ¿nos spoileas alguna frase?". "Si no me da gracia ya no me río", sentenció Lali.

Respuesta de Lali X

La decisión de Lali y Pedro Rosemblat con Eial Moldavsky y Nati Jota tras la polémica en Olga

El influencer Eial Moldavsky quedó expuesto en las redes sociales este fin de semana luego de que se viralizara un recorte de Sería Increíble, programa donde participa, en el que daba a entender que mantuvo encuentros íntimos con Lali Espósito.

"Vamos a mi casa. Duerme en mi casa. Duerme desnuda", relató el joven durante la emisión del viernes pasado del programa de Olga sobre el primero de esos supuestos encuentros. “¿Le hiciste una mini penetración?”, le preguntó Nati Jota y Moldavsky contó sin ningún tipo de problemas: “Le hice una mini y una máxima después”.

Luego de las repercusiones y por las críticas recibidas, el hijo de Roberto Moldavsky subió tres historias a su cuenta de Instagram en las que se disculpó con la cantante y aseguró que "inventó la historia" para "llenar dos horas de aire" en el streaming.

A este pedido de disculpas se sumó el de Nati Jota, su compañera en el ciclo matutino, quien señaló a través de un mensaje en X que "no decodifiqué en el momento como para frenarlo", en referencia a los comentarios de Moldavsky y Homero Pettinato, otro de los participantes de la charla.