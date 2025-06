Lali Espósito amenazó con renunciar a La Voz Argentina 2025: qué pasó

“Es un grupo aguerrido porque los Miranda... son guachos. Luck Ra sorprende porque es nuevo, no se la va a bancar”, bromeó sobre sus competidores ya que los artistas eligen las mejores voces para que pelen entre sí.

Si bien Lali participó de varias ediciones, nunca pudo llevarse el premio mayor. Por eso, en este caso bromeó en una entrevista para Infobae: “Yo amenazo con que renuncio cuando no me eligen. Si vos no me elegís, renuncio".

Lali Espósito La Voz Argentina 2025 Telefe

Hace algunos días, la cantante contó que existen internas en el jurado, siempre contado desde la buena onda y la broma, que el que más pelea es Luck Ra: “Es el nuevo. Le sacás a alguien y te quiere matar. Se está tomando todo muy personal y es tipo ‘amigo, es un programa’”.

Incluso el nuevo conductor del programa, Nico Occhiato reveló las internas: “Cuando se dan vuelta las cuatro sillas, se matan”. También contó que los jurados que están utilizando mejor el “bloqueo”, la opción que te permite sacar de competencia al jurado rival, es Miranda!.

Lali Espósito confirmó su presencia en el regreso de La Voz Argentina: cuándo se estrena

La cantante Lali Espósito confirmó su presencia en el programa musical La Voz Argentina 2025 y desde Telefe aprovecharon para realizar una actividad junto a la popular artista que recientemente colmó el estadio de Vélez Sarsfield, ya que esto podría ser clave para sumar muchos puntos de rating.

A través de un video que se compartió en las redes sociales de Telefe, Lali Espósito reveló que le pidieron que participe de un juego en el que debía mencionar la mayor cantidad de temas suyos en una propuesta para sumar más audiencia al programa. De esta manera, llegó a nombrar un total de 14 canciones y sorprendió con su creatividad.

"Este año en La Voz Argentina, no solo vamos A Bailar y vamos a dejar el Ego de lado, porque pueden pasar Mil Años Luz pero siempre nos volvemos a encontrar en la pantalla de Telefe, es como un Boomerang, algo que va y vuelve", comenzó por expresar. Así, la artista de 33 años se mostró con muchas ganas de comenzar con el ciclo musical.

Embed "Yo estoy fascinada con volver compartir..." @lalioficial usó sus canciones para vender #LaVozArgentina y no es por ser "fanático" pero... la rompió toda



Muy pronto por Telefe con @NicolasOcchiato Disfrutalo también en Max pic.twitter.com/85sua2VAOE — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) June 10, 2025

Al regresar a la actividad, continuó: "Y hay muchos Fanático s del otro lado que nos van a acompañar y no hay nadie Mejor Que Vos para hacerlo. Puede que te Eclipse s, que haya otras ofertas, pero este es el mejor programa que podes mirar de la televisión argentina, yo Soy parte de este gran programa y es Irresistible, tienen que decirlo". Todo esto no hizo más que generar expectativa por volver a ver a Lali en televisión.

"Está la Reina de Soledad y yo estoy Fascinada con volver a compartir con ella, con Miranda!, con Luck Ra, y Lo Que Tengo Yo igual no lo tiene nadie, por eso mi equipo va a ser un Ladrón y se va a robar cuando sea necesario a los mejores cantantes de los otros equipos. Es una Obsesión que yo tengo el ganar este programa, La Voz Argentina", concluyó.