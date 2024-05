La serie de Netflix con capítulos de 30 minutos que resurgió en el catálogo.

Tiene un total de tres temporadas, con solo 25 episodios de 30 minutos cada uno, ideal para ver en un fin de semana. Recibió muy buenas críticas por parte del público y es una de las recomendaciones para aquellos que disfrutaron de series como Friends o Seinfeld.

MASTER OF NONE NETFLIX

La serie sigue la historia de Dev, interpretado por Aziz Ansari, un joven actor de 32 años que busca el éxito en el mundo del espectáculo mientras enfrenta los desafíos de su vida diaria en Nueva York.

A lo largo de la primera temporada se ve a Dev enfrentarse a diversas situaciones con amigos, comediantes, citas casuales, familiares y personas de la industria del entretenimiento, explorando temas como la raza, el embarazo no deseado, la paternidad y el intercambio cultural.

