La película de caballeros que estrena Netflix y es una de las más esperadas

Netflix estrena un filme de caballeros que es uno de los más esperados por el público. Se trata de Siete reyes deben morir , la continuación de The Last Kingdom , que terminó tras cinco temporadas y 46 episodios.

En la película histórica británica que se estrenó en Netflix, tras la muerte del rey Eduardo, los invasores y los herederos rivales luchan por la corona. Uhtred debe aventurarse una vez más con sus camaradas en su intento de formar una Inglaterra unida.

Sinopsis de Siete reyes deben morir, la nueva película de Netflix sobre la era medieval

De acuerdo con la sinopsis oficial de Siete Reyes Deben Morir, “durante un siglo, la guerra entre los habitantes de Inglaterra y los invasores daneses ha asolado las islas. Ahora, una frágil paz reina en un país casi completamente unido. Solo Uhtred de Bebbanburg se resiste a vincular Nortumbría al trono.

Pero tras la muerte del rey Eduardo, el conflicto entre los dos potenciales herederos de la corona, Aethelstan y Aelfweard, amenaza con malograr esa estabilidad”.

Reparto de Siete reyes deben morir

Alexander Dreymon, Mark Rowley, Elaine Cassidy, Arnas Fedaravicius, Ingrid García Jonsson, Harry Gilby, Rod Hallett, James Northcote, Laurie Davidson, Tom Christian, Ross Anderson, Ewan Horrocks y Nick Wittman conforman el elenco principal de “The Last Kingdom: Seven Kings Must Die”.

Tráiler de Siete reyes deben morir