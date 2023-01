La miniserie de Netflix que se resuelve en sólo cuatro capítulos y te va a encantar

Esta producción estadounidense, ya tiene millones de visualizaciones y lidera el top 10 mundial de la plataforma de streaming.

Esta serie revela la verdad sobre la estafa de 64 000 millones de dólares de Bernie Madoff. En su contenido se revisa la figura de Bernie Madoff, quien dirigió una empresa financiera que llegó a manejar millones de dólares, un negocio que jugaba a lo grande con fondos financieros, agencias reguladoras y demás. Un negocio montado sobre la codicia.

La sinopsis oficial dice: “Esta docuserie narra el ascenso y la caída de Bernie Madoff, el autor de una de las estafas financieras más grandes en la historia de Wall Street"

Los cuatro capítulos se dividen en las siguientes descripciones según publicó Netflix:

Un mentiroso, no un fracasado: Bernie Madoff, que comenzó su carrera con operaciones de penny stock, se forja un lucrativo negocio paralelo como asesor, atrayendo a clientes con impresionantes beneficios.

No preguntes, no cuentes: A medida que la fama de Madoff se extiende de Wall Street a Palm Beach, su imperio se ramifica hacia los fondos de alto riesgo, y atrae las miradas.

No veas el mal: Los competidores investigan los números imposibles de Madoff y alertan a la Comisión del Mercado de Valores, pero el organismo se encoge de hombros ante las múltiples alertas rojas.

El precio de la confianza: La estafa de Madoff sale a la luz en medio de la crisis de los mercados financieros de 2008. Las vidas de sus víctimas se ven trastornadas y se enfrentan a años de obstáculos para recuperar sus pérdidas.

Este documental está narrado por Marla Freeman.

MADOFF: The Monster of Wall Street | Official Trailer | Netflix