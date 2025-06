La inteligencia artificial reveló cuáles son las 3 mejores películas protagonizadas por Chris Evans: ¿estás de acuerdo?

Este famoso conocido como Chris Evans, es un actor, actor de voz, director y productor de cine estadounidense. Criado en el pueblo de Sudbury, mostró interés a temprana edad por la actuación y se mudó a Nueva York para estudiar teatro después de terminar la secundaria. Debutó como actor en 1997 al aparecer en un cortometraje educativo y años más tarde, en el 2000, protagonizó la serie Opposite Sex. Después de ello, ganó reconocimiento por su participación en películas como Not Another Teen Movie (2001) y The Perfect Score (2004). Sin embargo, a continuación te contamos cuáles son las más destacadas según la IA.

Qué películas de Chris Evans son las mejores según la inteligencia artificial

1. Capitán América: El Soldado del Invierno (2014)

Aunque Evans ha participado en varias películas de Marvel, esta entrega se destaca como una de las más sólidas de la saga. En El Soldado del Invierno, Steve Rogers se enfrenta a una conspiración dentro de S.H.I.E.L.D., al tiempo que revive viejas heridas del pasado.

La cinta destaca por su tono más serio, casi de thriller político, y por mostrar un lado más humano y vulnerable del personaje. La química con Scarlett Johansson (Viuda Negra) y la introducción de Bucky Barnes como el Soldado del Invierno la convirtieron en una de las favoritas del público y la crítica.

2. Entre Navajas y Secretos (Knives Out, 2019)

Aquí, Evans deja atrás al héroe perfecto y se mete en la piel de Ransom Drysdale, un heredero arrogante y mordaz envuelto en un misterioso asesinato familiar. Su actuación fue una revelación para quienes solo lo conocían por su faceta de superhéroe.

Con dirección de Rian Johnson (Star Wars: The Last Jedi), esta película tipo “whodunit” se convirtió en un éxito inesperado. El carisma y descaro de Evans como antagonista fue uno de los puntos más comentados del filme.

3. El Expreso del Miedo (Snowpiercer, 2013)

Mucho antes de ganar un Óscar con Parásitos, el director Bong Joon-ho ya había sorprendido con este thriller distópico donde Evans interpreta a Curtis, el líder de una rebelión dentro de un tren que recorre un mundo postapocalíptico cubierto de hielo.

Esta es una de las actuaciones más intensas de Evans. Con menos glamour y más dramatismo, logra transmitir la desesperación, rabia y humanidad de su personaje. Snowpiercer es una crítica al sistema de clases y una joya del cine de ciencia ficción moderno.