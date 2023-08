La inesperada revelación de Caramelito Carrizo sobre su separación de Coco Sily: "Empecé a estar..."

En diálogo con América TV, Carrizo admitió que mientras iniciaba su relación con Sily, atravesaba un complicado momento personal: "Empecé a estar con Coco en un momento de mi vida muy difícil y que incluso cómo se había dado la circunstancia, los que lo tenían que saber lo sabían. Coco siempre supo todo y me acompañó de una manera amorosa y hermosa que después terminó siendo que aquello que empezamos a imaginar no continuó".

En tanto, reconoció que tras su ruptura con el actor, no se encuentra en una buena situación: "Lamento si hay gente que ensucia su alma haciendo daño. No voy a estar feliz ni dicharachera. No es una situación ideal ni linda".

Luego, respondió sobre si el humorista y ella volvieron a comunicarse después de la separación. "Con Coco mantenemos una excelente relación, de hecho trabajo en la radio en la que él dirige y para mí es hermosa la relación que tengo con él y que sigo teniendo con él en lo personal y laboral porque sería una pena enorme que algo malo o feo se interpusiera porque no sería justo para ninguno de nosotros", expuso.

Por último, habló de un acercamiento con su expareja Damián Giorgiutti: "El tema es que había muchas cosas que seguir hablando, la verdad es que yo pensé que no tenía una posible solución y de hecho no la había tenido en su momento. Hoy, estamos reanudando de alguna manera el vínculo y viendo qué se puede arreglar".