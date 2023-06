La increíble transformación de Flor Peña que la hizo llorar: "Es una decisión que había que tomar"

Mientras mostraba la larga melena que había quedado atrás, en el suelo, expresó con su clásico humor: "No voy a llorar, ya lloré anoche... Pero bueno, es una decisión que había que tomar".

flor peña

Anteriormente, la jurado había mencionado en sus historias que se sentía impulsada a cortar su cabello. Con humor, bromeó con su peluquero y le dijo: “Cuando digo me lo voy a cortar el pelo, me lo voy a cortar. Cortá bien, no metas tijera al p...".

Si bien la protagonista de Casados con Hijos expresó su descontento por tener el pelo corto, resaltó la importancia de que crezca sano y fuerte después de tantos tratamientos invasivos a los que ha sido sometido.

En otro video, incluso se divirtió colocando su antigua melena en su frente, comparándose con el personaje Tío Cosa.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCt4gUxVut2d%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAC8jDepBXcFPXHHqHnh8DHejETLZBplYdcjOe8zeZCPxZC9tEXf091560zB2gZB6ZBYZAZATBZAHnBsBEUpSReRzkLEDjRHcGOjb7tQrTQ7daK390l8m3KglYHaYSd99tIIOgWhf0lMR8ZCujsaduZCNieV93SL5T9YAZDZD View this post on Instagram A post shared by Florencia Pena (@flor_de_p)

La microbikini naranja neón que usó Florencia Peña en el medio del mar y fue furor

La actriz se subió a una tabla de este deporte con uno de sus conjuntos y probó su habilidad para recorrer el mar con la tabla y el remo.

Florencia Peña continúa mostrando parte de su colección de microbikinis que guardó para usar con las temperaturas altas mientras disfruta sus vacaciones en México.

En las puertas del verano, la actriz se mostró vistiendo un traje de baño de dos piezas en naranja megashocking. El corpiño es simple, con molde triangular. Por otro lado, eligió una bombacha diminuta, colaless, cavada y cuenta con tiras regulables a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño.

Flor Peña paddle Instagram

La conductora compartió un video desde México en donde mostró el traje de baño que usó para pasar el día en sus playas y para hacer stand up en una pista de Stand up Paddle. “Me quieren como instructora” declaró. Instalada en el caribe, aprovechó este viaje para marcar tendencia con su colección de microbikinis, como el traje de baño naranja que formó parte de su último look.

A lo largo del video se pudo ver a la actriz practicando este deporte, mientras que en el texto de la publicación comentó: “Hoy me divertí con @juanoterook haciendo stand up paddle y fue un éxito. Me están pidiendo que sea instructora”.