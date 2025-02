La filosa provocación de la China Suárez y Mauro Icardi a Wanda Nara desde Italia

Es que, la exCasi Ángeles publicó en sus redes sociales un carrusel de varias imágenes con su nueva pareja paseando y mostrando su amor, pero con un particular detalle que no pasó desapercibido por la panelista de LAM, Yanina Latorre . ¿Qué pasó?

La empresaria y la actriz siempre se mostraron fanáticas de Hello Kitty y suelen compartir muchas referencias al personaje en redes sociales, pero ahora la China fue por más y sumó un nuevo capítulo a esta novela que se ve reflejada día a día en las redes sociales.

La ex de Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña publicó varias fotos donde se la ve abrazada al futbolista y luciendo una bata con capucha que refiere a Kuromi, el personaje antagonista de Hello Kitty. Fue ahí donde Latorre hizo foco. “La nipona no da puntada sin hilo. Este personaje es una versión ‘oscura’ o traviesa de Hello Kitty. Es rebelde, sarcástico, pero encantador. Es el opuesto de Hello Kitty”, detalló acompañada de la foto en cuestión y agregó: “Me vuelvo loca”.

Yanina Latorre China Suárez

Esto también llegó a manos de Nara, quien se encuentra con sus hijas Francesca e Isabella en Pinamar con L-Gante, y lanzó una sutil respuesta. En sus historias de Instagram republicó un helado con la forma de Kitty con la particularidad de que la parte de la boca estaba mordida, ¿queriendo decir 'sin palabras'? “Quiero uno así”, escribió junto a un emoji de dos corazones.

Y lo que todo parecía un simple comentario, en realidad la respuesta de la conductora de Bake Off tenía otra significado e impotencia por las imágenes.

Wanda Nara Hello Kitty Instagram

La verdad detrás de la imagen de La China Suárez y Mauro Icardi con la bata de Kuromi

Hora después de la exposición que hizo Yanina Latorre en sus redes por la foto de la China Suárez y Mauro Icardi en Italia, la panelista de LAM publicó otra explicación de una cuestión más profunda detrás de la simple postal.

“Lo que me acabo de enterar... esta gente está muy loca”, sostuvo y reveló: “La batita es de Wanda. Es el vuelto a la foto de L-Gante en el baño de Milán con los perfumes de Mauro”.