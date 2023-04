La espeluznante confesión de Juliana Díaz de Gran Hermano que impactó a todos

La joven se mudó junto a su familia a una vieja casa de Venado Tuerto y presenció un hecho terrorífico: " Sentía voces. Le conté a mi vieja y me decía que estaba medio gagá. Me llevó a la iglesia para ver qué me pasaba, todo muy espiritual". Ante esta revelación, el conductor del canal Sebi Jaleh le pidió que ampliara.

tini

"Me daba la sensación de que era un hombre con un sobretodo negro y un sombrero. Era bastante específico lo que veía. Yo me moría de miedo así que me tapaba hasta la cabeza. Había veces que me moría de calor”, contó y sorprendió a toda la audiencia.

Luego agregó que no fue una sola vez: "Lo ví una, dos, tres, cuatro y cinco veces. Hasta que un día le conté a mi mamá. Pasó un tiempo y mi vieja vio lo mismo en el marco de su puerta. Ahí se alarmó y se dio cuenta de que había una presencia extraña”.

Finalmente, todo se resolvió, aunque en el momento, le causó terror. "El curita nos dijo que era una casa muy antigua donde se habían hecho muchos velorios, como se acostumbraba. Nos dijo que no eran presencias malas, sino por el contrario, era algo que estaba ahí para cuidarnos".