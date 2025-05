La dramática revelación de Gianinna Maradona sobre Diego: "Me quería ir con él"

El momento más dramático se vivió cuando dijo llorando: "A mí me costó muchísimo salir adelante. Le quiero pedir disculpas a mi hijo, a mi hermana y a mi mamá, pero por mucho tiempo le hablé a mi papá y le pedía que me quería morir, que me quería ir con él. Que no tenía más ganas de nada”,

Agregó: “Tuve ayuda psicológica y psiquiátrica para volver a levantarme y ver crecer a mi sobrina, Roma, y seguir criando a mi hijo, que la verdad lo hago sola. Todo lo que hicieron, cómo lo manipularon y cómo lo dejaron solo no me lo puedo sacar de la cabeza. Me duele escuchar cómo se referían a él y a todos nosotros. Me parece que nadie se lo merece, pero mi papá menos que nadie”.

Gianinna Maradona contra Leopoldo Luque y Carlos Díaz

Gianinna apuntó a Leopoldo Luque, a quien señaló como el "médico de cabecera", y aseguró que veía el deterioro de su padre, pero él decía que "estaba todo bien”. También apuntó al psicólogo Carlos Díaz, que estaba en la sala: “Yo confié en que iba a ayudar a mi papá, pero evidentemente él estaba cubriendo otros huecos, quería pasarnos la pelota a nosotros".