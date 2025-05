Chiara Mancuso reveló los secretos del enfrentamiento entre su papá y Diego Maradona: "No quiso hacer..."

“Mi papá no recibió plata, pero sí por suerte ganó el juicio, donde los peritos dijeron que mi papá no falsificó ninguna firma, Y la dejo ahí porque les tengo mucho respeto a Dalma, Gianinna y Claudia", sostuvo la joven que, ante la insistencia de la panelistas optó por responder: "No tengo nada para decir".

Sin embargo, señaló que su papá "es muy sensible". "Le ha afectado todo esto emocionalmente porque Diego era su gran amigo”, explicó sobre el problema que influyó en la imagen pública del exvolante.

alejandro mancuso diego maradonajpg.jpg Alejandro Mancuso le pide una pericia psiquiátrica a Maradona y le reclama 80 millones de pesos

En ese sentido, aseguró que su padre presentó resistencia ante su ingreso al reality por este motivo: “A mí no me bardeaban, bardeaban a mi papá, y por eso a él también le daba tanto miedo que yo me insertara en los medios”. “Mi papá no quiso hacer mucho revuelo, es perfil bajo”, concluyó la exparticipante del programa de Telefe.