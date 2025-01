La confesión de L-Gante a Wanda Nara: "Te amo"

El músico viajó junto a la empresaria a Córdoba, donde no solo disfrutaron de la noche junto a amigos, sino que también pasan momentos muy cariñosos sin esconderse.

Wanda Nara y L-Gante volvieron a apostar al amor y, tal como apenas confirmaron el romance, no se ocultan de nadie. Ambos se fueron a Córdoba juntos para disfrutar del noviazgo y Elián Valenzuela hizo una nueva confesión pública.

La pareja se hospedó en un exclusivo country, se mostraron con amigos y también compartieron una cena con integrantes del grupo La K’onga, célebres exponentes del cuarteto con quien L-Gante tendrá su nuevo desafío músical incursionando en el género.

L-Gante Wanda Nara Instagram

En sus redes sociales, el oriundo de General Rodríguez se mostró con la conductora en un ascensor junto a dos amigas más y en otra publicación, el papá de Jamaica, subió una imagen junto a Wanda donde no escatimó en elogios a su enamorada y lanzó una confesión: “Te amo”.

L-Gante Wanda Nara Instagram

L-Gante confirmó su reconciliación con Wanda Nara: “Está totalmente enamorada de mi”

En televisión y de manera sorpresiva, L-Gante confirmó su reconciliación con Wanda Nara, a tan solo dos semanas de que la pareja anunciara su separación a través de las redes sociales.

En Intrusos llamaron por teléfono a la empresaria y atendió el cantante de cumbia 420 causando la reacción de todos en el piso. “Todo en orden, mirando Intrusos. Wanda se estaba bañando y atendí yo, de puro atrevimiento”, contestó el joven, que se encuentra en Villa Carlos Paz, cuando fue consultado por el periodista Guido Záffora.

Entonces le preguntaron si había reconciliación y el artista no dudó: “Sí, todo en orden. No fue una pelea, nos distanciamos un par de días, hice un poquito la mía y acá estamos, todo bien”. Luego, explicó que la conductora de Bake Off Famosos “me vino a acompañar a hacer unos trabajos musicales”.

L-Gante y Wanda Nara reconciliados Instagram

“Ella está totalmente enamorada de mí y yo de ella”, lanzó luego entre risas y la frase fue celebrada por todos en el estudio de América.

Luego, se refirió a la pelea mediática que Wanda protagoniza por estas horas con su expareja Mauro Icardi y expresó su punto de vista: “Un poco entiendo, pero no me meto. Me gustaría que lo resuelvan entre ellos y que nadie sepa nada”. Por último, para rematar dejó su opinión sobre el futbolista: “Para mí es un crack”.