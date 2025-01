L-Gante confirmó su reconciliación con Wanda Nara: "Está totalmente enamorada de mi"

Entonces le preguntaron si había reconciliación y el artista no dudó: "Sí, todo en orden. No fue una pelea, nos distanciamos un par de días, hice un poquito la mía y acá estamos, todo bien". Luego, explicó que la conductora de Bake Off Famosos "me vino a acompañar a hacer unos trabajos musicales".

"Ella está totalmente enamorada de mí y yo de ella", lanzó luego entre risas y la frase fue celebrada por todos en el estudio de América.

Luego, se refirió a la pelea mediática que Wanda protagoniza por estas horas con su expareja Mauro Icardi y expresó su punto de vista: "Un poco entiendo, pero no me meto. Me gustaría que lo resuelvan entre ellos y que nadie sepa nada". Por último, para rematar dejó su opinión sobre el futbolista: "Para mi es un crack".

La foto que confirma la reconciliación de Wanda Nara y L-Gante

La mediática y el músico se encuentran en Córdoba y una postal confirmó que están juntos. La imagen fue compartida por una la hermana de L-Gante, Samira Prosi, en su cuenta de Instagram y en la misma se los puede observar en una camioneta haciendo juntos el gesto de un corazón.