L-Gante, mano a mano con Jorge Rial en Argenzuela: "Aflojé con las drogas y el alcohol"

Apenas comenzó su entrevista con Argenzuela , L-Gante se mostró agradecido con el desenlace de su causa judicial: " Me motivaron las palabras del juez . Lo puse en ejercicio a partir que salí de esa sala, todas las palabras fueron motivadoras para mí y sé que tengo otra oportunidad ". Con estas palabras, el cantante evidenció sus ganas de aprovechar la misma.

Vinculado a sus 100 días preso, Elian Valenzuela explicó: "No es lindo estar ahí encerrado, pero canalicé en mi mente para no ponerme tan mal. Mi vida no es normal, aproveché para tener un descanso". De esta manera, encontró el lado positivo a pesar de haber perdido la libertad.

Incluso, confesó que pudo dejar sus adicciones: "Me sirvió para aflojar las drogas, el alcohol y todas esas boludeces. Hoy estoy limpio. Pensé que iba a tardar un poco más. Ya puedo dormir antes de las 12, durante 5 años no me podía dormir antes de las 5 de la mañana". Así, L-Gante se mostró muy contento con su presente más sano y pleno para la crianza de su hija Jamaica.

