Habló el representante de L-Gante: "Está en tratamiento"

El propio artista reconoció en una entrevista en Mujeres Argentinas, en El Trece, que se va retirar por un tiempo, por "un pico de estrés" y porque necesita "descansar".

El amigo de Elián Valenzuela remarcó: "me involucro en la salud de él". En cambio, desistió de opinar sobre la separación del músico de cumbia 420 con Wanda Nara: "En eso si que nunca me metí. Ni para un lado ni para el otro. No opino, dejo que fluya".

Agregó: "Pasa más por los abogados, de Cipolla (Alejandro), de Merlo (Juan Pablo), porque todos quieren colgarse una medallita", enfatizó sobre los profesionales que asesoran a L-Gante y Nara.

Embed MAXI EL BROTHER SOBRE LA SALUD DE L-GANTE: "ESTÁ EN TRATAMIENTO Y CON PSICÓLOGO"@Intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/Ukkp02MLe7 — América TV (@AmericaTV) April 24, 2025

La pelea de L-Gante y El Brother: "Fue una discusión"

Recientemente, L-Gante y El Brother tuvieron una pelea pública, a la salida de una discoteca. Los amigos tuvieron diferencias por el contrato del músico y al final habrían llegado a un acuerdo: "Con el 20% que se conforme", aseguró el manager.

En este sentido, Adrián Pallares aseguró que el porcentaje de 70% para el manager y un 30% para el artista era lo que se estaba manejando. "Ya lo dije, el 30% para un manager es una barbaridad, es muchísima guita", remarcó. Mientras, el periodista Pablo Layus agregó que "es una estrategia, no nos olvidemos que L-Gante estuvo por caer preso. Qué mejor es que confíe en su amigo. Se conocen hace mucho tiempo". Los panelistas coincidieron en que la mayor parte de los bienes están a nombre del representante del músico.