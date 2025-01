Ivana Icardi atacó nuevamente a Wanda Nara: "Está obsesionada, no puede vivir sin Mauro"

La influencer se metió en el conflicto entre su hermano y la empresaria en un programa de televisión española y no se guardó nada respecto a su experiencia personal: “Yo no tenía relación con ella”.

El conductor del ciclo español En todas las salsas le consultó si, luego de los rumores de embarazo de la Eugenia China Suárez, felicitó a su hermano, pero ella lo negó. “No, porque sabía que era falso. Yo ya soy la tía, pero por ahora no creo serlo . Creo que ahora la información fue falsa, no me lo desmintieron, pero lo sé”.

Y disparó contra el periodismo: “Hay que conocer la fuente que lo da y lo están hablando todos los periodistas en Argentina. Lo que ocurre es que tiran una bomba y van todos a buscarla”.

“No, con mi hermano sigue todo igual. Sé que es mentira porque el día en que sea verdad me voy a enterar. La gente no entiende que nosotros llevamos mucho tiempo sin hablar. Él me mandó un mensaje por mi música, pero nada más. Eso no significa que se haya separado después de tantos años sin hablarnos venga corriendo hacia mí. Iremos paso a paso, yo también sé controlar los tiempos”, aclaró sobre su vínculo con el hermano.

Respecto a su excuñada, apuntó sin filtros: “La China le dijo que era una mitómana, pero eso es verdad. Ella lo puede evitar y como madre protegés a los hijos, pero le encanta el show. Ella no puede vivir sin él. Si se termina, se acaba todo. Es un déjà vu de lo que ocurrió 13 años atrás con Maxi López. Es como una obsesión, ella piensa: ‘Es mío y como está con otra me jode’”.

Y aclaró que la responsable de terminar la relación fue Wanda Nara: “Ella fue quien decidió dejarlo y estaba con L-Gante. Ahora, se separaron, ¿qué querés ahora? Seguí con tu vida”.