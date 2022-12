Juan Amorín cumplió su promesa por la Selección y se tiñó el pelo: mirá cómo le quedó

El periodista Juan Amorín sorprendió a todos este miércoles cuando antes de iniciar con El Diario por C5N se lo vio en el camarín con el pelo teñido de rubio para cumplir con su promesa tras la consagración de la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022. "No sé si estoy para salir. ¿Ustedes qué dicen?" , expresó entre risas ante la gran sorpresa de los televidentes.

El cronista Lautaro Maislin charló con Amorín y allí expuso que su promesa se debió "sólo por Lionel Messi" , mostrando de esta manera su admiración hacia el capitán argentino. Luego, le preguntó a una maquilladora llamada Florencia si el nuevo look le queda bien y ante el pulgar arriba de la mujer, estallaron las risas.

Juan Amorín nuevo look Juan Amorín cumplió con su promesa por la Selección.

"Estoy con algunas dudas. Estoy esperando a que me den el último ok desde la gerencia para salir al aire", respondió con sonrisa Amorín ante la pregunta de Maislin de por qué no inició conduciendo habitualmente el programa. Acerca de a qué personalidad tiene un parecido con ese nuevo pelo rubio, Amorín manifestó que al "Messi de 2016 o a Cristian Castro".

Cuando comenzó su programa sonó de fondo la canción de Cristian Castro llamada Azul, lo que hizo estallar de risa a Amorín mientras seguía presentando la emisión. Luego, se refirió a su promesa cumplida y aseguró entre risas: "Las promesas hay que cumplirlas. Lo prometimos acá después de la derrota contra Arabia Saudita junto a Nacho Genovart. Dijimos 'estamos para prometer, estamos para creer y yo dije lamentablemente que me iba a teñir".