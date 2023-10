Jimena Barón disfrutó las playas de Brasil mientras lucía una microbikini fluor que es la moda del verano

Jimena Barón microbikini Instagram

Este diseño, una de las tendencias de la temporada, contó con una base naranja complementada con detalles en verde neón. Para la parte inferior eligió un estilo colaless, mientras que para la parte superior optó por un corpiño que llevaba delicados breteles.

"Gracias Brasil, sos espectacular. Somos muy felices", escribió en el texto de la publicación del reel. La cantante también demostró su característico sentido del humor al compartir un divertido accidente de bronceado. Posando junto a un espejo y su pareja, mostró con ironía las marcas del sol de un bikini diferente al que llevaba, escribiendo con sarcasmo: "Re lindo me quemé".

Sol Rivas se sumó a la moda Barbie y mostró una microbikini rosa ideal para el verano

Sol Rivas se sumó a la moda Barbie y vistió una microbikini rosa. La influencer, conocida en parte por su relación con el futbolista Nicolás Colazo, eligió el tono protagonista de la temporada. Quien también forma parte de paneles de discusión en televisión, sorprendió a sus seguidores con este look de verano mientras se tomó algunas fotos con un lago de fondo y con un efecto de burbujas.

A través de Instagram, donde comparte momentos destacados de su vida, la influencer expresó en reiteradas oportunidades su fanatismo por la playa, el calor y las microbikinis. Así es que, aprovechó que subió un poco la temperatura y se mostró cerca de un lago y vistiendo un traje de baño que marca tendencia.

Para estas fotos que compartió en su cuenta de Instagram, optó por un diseño en color rosa, en donde se destacó un corpiño con molde triangular y una bombacha colaless con tiras ajustables a los costados de la cadera y algunas entrelazadas en el abdomen.

La imagen, tomada a orillas de un pintoresco lago y pisando el césped descalza, rápidamente acumuló miles de "me gusta" y comentarios por parte de sus seguidores. Los fans no solo elogiaron la elección de esta combinación que formó parte de su look, sino también el lugar elegido para esta sesión de fotos. La moda Barbiecore continúa en su apogeo más allá ya de que la película de Barbie ya no esté en la cartelera de los cines.