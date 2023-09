Dalma Maradona, irónica sobre su relación con el Kun Agüero

Al ser consultada sobre su vínculo en una pregunta de Instagram, la actriz manifestó: " Lo que me tiene muy preocupada es que quedó ahí varado en Barcelona y Messi no va... ¡Me preocupa, pobre Kun!”.

La ironía tiene que ver con la expectativa de que el Kun jugara con su amigo Lionel en el Barcelona, hecho que finalmente no ocurrió por la salida del goleador. Además, se especulaba que el ingreso de Sergio podía ser una estrategia para retenerlo a Messi.

Dalma y Gianinna nunca ocultaron su mala relación con el Kun, padre de Benjamín. A mediados de 2020, cuando el futbolista hizo una videollamada y por su cumpleaños y no invitó al niño, Gianinna explotó: “¡Sos lo que hacés y lo que no también! Te creía bastante piola, wachi… El sol no se tapa con la mano, ¿no?”.