Inminente abandono en Gran Hermano: otra participante no aguanta más y quiere irse de la casa

Mientras se encontraba en el sillón de la galería con Sofía Buscio, La Tana no pudo ocultar sus problemas de salud y le confesó qué le ocurrió en los últimos días. " La otra vez yo andaba con presión baja, ayer me subió un poco, y no puedo estar así . Por eso te digo, ojalá yo pueda adaptarme, mi físico, y sino no sé boluda, porque tampoco da pasarla más mal ", comenzó por revelar.

Pero eso no fue lo único, sino que anticipó que va a abandonar Gran Hermano 2024-25: "Si a mí no me saca la gente antes y yo veo que sigo, sigo, sigo y en un mes me adapto, genial. Y si yo veo que en un mes no me adapto y sigo pasándola mal, voy a priorizar mi salud. No me siento bien, boluda". Estas palabras podrían generar su expulsión, ya que Telefe parece estar tomándose muy en serio el respeto por la casa del reality show.

Embed LA TANA tiene en mente abandonar la casa de #GranHermano en el caso de que se siga sintiendo mal y la gente no la saque pic.twitter.com/NJpPCzfI0I — TRONK (@TronkOficial) January 14, 2025

En el hipotético caso que Katia realmente se vaya de Gran Hermano, se desconoce qué hará Telefe, ya que sería muy bizarro que decidan reemplazar a un reemplazo. Así, las próximas semanas serán claves para definir qué hará La Tana y el apoyo psicológico va a tener mucha importancia a la hora de su adaptación.

Gran Hermano: se conocieron los finalistas de la prueba de líder y denunciaron fraude

La nueva prueba de líder de Gran Hermano 2024-25 parece tener mucha importancia, ya que el regreso de Jenifer Lauría a la casa podría comenzar una guerra interna en el grupo de Giuliano, Ulises y Chiara.