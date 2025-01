Si bien todo parece seguir la normalidad habitual, los fanáticos del programa no tardaron en apuntar contra Telefe, ya que Juan Pablo hizo trampa durante su mano a mano con Luz Tito y no lo descalificaron. Por eso, las imágenes se hicieron virales en redes sociales y se espera que durante la gala nocturna corrijan esta situación, intercambiando a De Vigili por la jujeña para la definición.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/swsythh/status/1879198633280876906&partner=&hide_thread=false se agarro tres veces y nunca le llamaron la atención a jp? bue#granhermano pic.twitter.com/3ObQF8r4O5 — joss (@swsythh) January 14, 2025

Tras este escándalo, Luz se dirigió a una de las cámaras en soledad y habló directamente al público. Al respecto, señaló: "En tres momentos (se agarró), hasta que le dijeron, pero hasta eso hay chances. Yo si me agarraba de la luna, tal vez no me caía, te tenías que agarrar de los palos. Hubo trampa, fíjense. Hay que volver a hacer la revancha. ¿Gran Hermano me estás escuchando?".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/luupwg/status/1879211016908886100&partner=&hide_thread=false la única que se dio cuenta que Juan Pablo hizo trampa en la prueba de líder, MADRE#GranHermano pic.twitter.com/v77DY7ATRC — Lu; (@luupwg) January 14, 2025

Repechaje de Gran Hermano: Jenifer reingresó a la casa

Jenifer Lauría fue la elegida por el público en el primer repechaje de Gran Hermano 2024-25 y reingresó a la casa más famosa del país, luego de haber sido eliminada en la tercera gala. De esta manera, la mujer de 31 años reemplazó a Andrea Lázaro, quien abandonó el juego debido a un problema de salud.