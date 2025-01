Chiara explotó contra Giuliano tras el regreso de Jenifer a Gran Hermano: "No tengo grupo, voy por todo"

Durante la mañana siguiente a la vuelta de Jenifer, Chiara decidió pedir unos minutos de silencio para hablarle a toda la casa. "A partir de este momento, yo estoy jugando completamente sola . No tengo grupo , no tengo nada que me ate a nadie. Voy a ir por todo y me voy a enfrentar a todo lo que me tenga que enfrentar como una mujer de 30 años que soy, con ovarios bien puestos ", expresó en un primer lugar.

Luego, mencionó el potencial conflicto con Lauría por Giuliano: "Menos me voy a enfrentar por un chabón con Jeni. No me enfrentaría con ninguna mujer por un hombre, menos con Jeni. Sí me voy a enfrentar por juego al que me tenga que enfrentar. No necesito que me defiendan, me sé defender sola. Contra el que venga conmigo, voy a hacer frente". Con estas palabras, confirmó que no desea eliminar a ninguno de los dos en particular.

Jenifer Lauría Giuliano Vaschetto Gran Hermano 2024 Jenifer y Giuliano estuvieron juntos hasta la eliminación de ella. Captura Telefe

Para finalizar, señaló: "A nivel juego, lo voy a dar todo para cumplir mis objetivos. Del resto se va a encargar el karma, el universo, todo. Para que no se sientan incómodos, no quiero que se sientan así. No es por ahí, yo vine acá a jugar sola y me voy a ir sola. Quiero que sepan que voy por todo". De esta manera, evidenció que sus próximas jugadas serán novedosas para Gran Hermano.

